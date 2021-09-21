В столице за полтора дня выпало 37% месячной нормы осадков.

В понедельник, 20 сентября, в Москве выпало рекордное количество осадков. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 17 миллиметров при норме 65 миллиметров в месяц, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 1948 года это 20 сентября стало досрочно самым дождливым", – отметил синоптик.Предыдущие максимумы фиксировались в этот же день в 1952 и 1959 годах, тогда выпало по 13 миллиметров осадков, добавил Тишковец.По его словам, в ночь с 20 на 21 сентября дожди усилятся, во вторник может выпасть до 16 миллиметров осадков.Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не пугаться прогнозов о дождях, поскольку осенью они не бывают столь же интенсивными, как летом. Сообщения о 15 или 19 миллиметрах осадков заметны, однако такие дожди не являются чем-то особенным, уточнил метеоролог.