Злоумышленник, взломав замок контейнера, похитил оттуда средства индивидуальной защиты на сумму 1,3 млн рублей...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже.В дежурную часть ОМВД России по району Строгино г. Москвы от 31-летнего индивидуального предпринимателя поступило сообщение о краже товара с принадлежащего ему склада, расположенного на ул. М. Прошлякова.Оперативниками установлено, что неизвестный путем взлома замка контейнера совершил кражу средств индивидуальной защиты на сумму 1,3 млн рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан на ул. Адмирала Корнилова 28-летний подозреваемый.Следственным отделом ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27