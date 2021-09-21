На железнодорожной станции в Муроме транспортные полицейские подошли к мужчине, который распивал алкоголь. На него начали составлять протокол за потребление спиртного в общественных

На железнодорожной станции в Муроме транспортные полицейские подошли к мужчине, который распивал алкоголь. На него начали составлять протокол за потребление спиртного в общественных местах. Тогда 28-летний житель Чувашской Республики пытался передать сотруднику полиции 5 тысяч рублей. Дача взятки была зафиксирована. Помимо протокола, мужчина получил и уголовную статью за мелкое взяточничество. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной