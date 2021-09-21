Школьникам напомнили, что соблюдение дорожной дисциплины является важным фактором безопасности всех участников движения.

В рамках Недели безопасности инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели встречи с учениками городских школ.Совместно с членом общественного совета Юлией Луневой полицейские напомнили о правилах, которым должны следовать пешеходы, чтобы путь был безопасным. Первоклашкам в ходе встреч продемонстрировали видеоролик, в котором подробно рассказано о правила поведения ребят, когда они являются пешеходами, пассажирами или велосипедистами.На практической части занятий дети приняли участие в викторине на знание правил дорожного движения. Ребята отвечали на вопросы, собирали и угадывали дорожные знаки.Профилактические беседы о важности соблюдения правила дорожного движения провели и среди учеников старших классов. Основное внимание было уделено соблюдению правил пользования мопедами и скутерами. Ребята охотно поддержали разговор, задав интересующие их вопросы.Член общественного совета напомнила всем, что соблюдение дорожной дисциплины является важным фактором безопасности как водителей, так и пешеходов.