С наступлением осени суточный прирост зараженных повысился, однако новой волны эпидемии пока не произошло.

С наступлением осени суточный прирост зараженных повысился, однако новой волны эпидемии пока не произошло.Коронавирус в России сегодня выявили у 19 179 человек. За минувшие сутки было также зафиксировано 15 437 случаев выздоровления и 812 летальных исходов, что близко к рекордным значениям. Соответствующими данными поделились специалисты российского оперативного штаба по коронавирусной инфекции COVID-19.Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии ковида в России достигло 7 313 851. Вылечились 6 526 111 человек, а умерли 199 808 пациентов, пишет .Москва по-прежнему удерживает лидерство среди субъектов и регионов страны по напряженности эпидемиологической ситуации. Коронавирус в Москве сегодня заразил 1926 человек, еще 1300 человек сумели справиться с заболеванием, но 52 пациента скончались. Второе место в списке антилидеров по ковиду на сей раз заняла Московская область с 1 101 зараженными, 867 вылечившимися и 7 умершими. За ней следует Санкт-Петербург, который опустился на третью позицию с 1060 заболевшими. В Северной столице поправились 768 пациентов, а умерли 42 зараженных, сообщает телеканал "".Примечательно, что в тройку худших регионов по числу смертей от коронавируса сегодня вошла Свердловская область, где зафиксировали 37 летальных исходов, сообщает "". Наименьшее количество заболевших по-прежнему выявляется в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: 22, 10 и 5 случаев соответственно.