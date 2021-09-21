Большинство избирателей Владимирской области проголосовало за «Единую Россию». Областной Избирком подвел итоги выборов депутатов Государственной Думы, которые завершились 19 сентября. По

Большинство избирателей Владимирской области проголосовало за «Единую Россию». Областной Избирком подвел итоги выборов депутатов Государственной Думы, которые завершились 19 сентября. По результатам подсчета голосов во Владимирской области убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Она набрала 37,64% от общего числа проголосовавших. Как отметил секретарь регионального отделения партии Владимир Киселев — выборы 2021 показали, что большинство жителей