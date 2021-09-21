Стартовала акция «Осенний марафон».

Более 11 200 клиентов попали в списки должников Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом рассказали в пресс-службе компании.Энергетики опубликовали информацию об абонентах, не оплачивающих счета за энергоресурсы.На начало сентября их совокупная задолженность составила 382,42 млн рублей.«С 1 по 30 сентября клиенты «ЭнергосбыТ Плюс», у которых образовалась задолженность коммуналку, могут погасить их на выгодных условиях в рамках акции «Осенний марафон». Для этого достаточно оплатить основную сумму в указанный срок. В этом случае потребителю спишут все начисленные пени», - напомнили в энергосбытовой организации.