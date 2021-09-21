Генплан признан недействительным.

Жители деревни Березницы Суздальского района недовольны потенциальным соседством с кладбищем. Их коллективный иск о признании незаконным размещение погоста площадью 20 га к западу от деревни поддержал прокурор района.В генеральном плане предусмотрено выделение земли под создание новой территории для захоронений.«В нарушение санитарно-эпидемиологических норм проект санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности местные власти не разработали. Расстояние до жилых домов составляет менее 400 метров, что недопустимо», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После рассмотрения дела, владимирский облсуд признал генплан недействующим. Решение суда пока не вступило в законную силу.