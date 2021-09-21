Росимущество не торопилось заниматься расселением жильцов.

В квартирах, изъятых у бывшего вице-губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова, проживали посторонние. Росимущество не торопилось выселять жильцов.Конфискованные квадратные метры переданы ведомству в оперативное управление и для обращения в госсобственность. Однако чиновники не спешили приступать к выполнению своих обязанностей.«Руководителю управления Росимущества было внесено представление. Двое его подчинённых понесли дисциплинарное наказание. В суды подано два иска об освобождении имущества от посторонних. Оба – удовлетворены», - уточнили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Добавим, что в прошлом году