Почему принято считать, что бывших лесничих не бывает?

Если ранним осенним утром, когда пойма Клязьмы укутана невесомым покрывалом тумана, взглянуть на окрестности столицы региона с балкона многоэтажного дома...Может показаться, что город буквально тонет в золотом море деревьев.Настоящее чудоДействительно, с запада, юга и востока наш древний город веками охраняют дремучие леса. Во времена седой древности они спасали наших предков от вражеских орд, обеспечивали едой, дровами и строительными материалами. В новом тысячелетии, когда спутники бороздят просторы космоса и общественная жизнь стоит на твёрдом фундаменте цифровых технологий, значение леса по-прежнему невозможно переоценить. Он - основа экологического баланса между природой и закованными в асфальт индустриальными городами.Казалось бы, сохранить первозданную красоту леса, особенно в окрестностях областного центра, практически невозможно. Уж слишком токсичное влияние на окружающую среду оказывает жизнедеятельность людей, которая в сердце региона кипит наиболее сильно. Однако работники ГКУ «Владимирское лесничество» (известного старшему поколению как «Владимирский лесхоз») совершают настоящее чудо. Вот уже 85 лет подряд они бережно заботятся о нашем природном достоянии, самозабвенно оберегая его от всех возможных напастей.Опыта не отнятьСейчас во «Владимирском лесничестве» работают 27 специалистов. Из них 7 человек - участковые лесничие. У них, в свою очередь, есть 7 помощников. Таким образом, эти 14 человек - главная защита «зелёных лёгких» столицы региона. Под их ответственностью находятся леса, расположенные в 5 административных территориях (в общей сложности более 64 тыс. га).Лесничим в их нелёгкой работе помогают всевозможные технические средства, которые ведут неусыпное наблюдение: квадрокоптеры, видеокамеры, установленные на сотовых вышках, авиация. Однако ни один механизм не может обеспечить участковому инспектору доскональное знание леса, понимание процессов, происходящих в нём. Бесценную информацию и навыки могут подарить лишь старшие товарищи -«аксакалы» отрасли, проработавшие в лесах многие десятилетия.- Молодёжь у нас работает, но большая часть сотрудников -ветераны, которые трудятся в отрасли уже много лет, - рассказывает государственный лесной инспектор Галина Крикунова, которая посвятила любимой профессии 40 лет жизни. - Быть лесничим - очень большая ответственность. У нас остаются только самые стойкие, замотивированные люди, лишние отсеиваются очень быстро. Молодёжь мы стараемся к себе привлекать, учить, направлять. Поэтому у нас развита система наставничества -опытные учат новичков.Благо опыта у многих сотрудников не занимать. Например, участковый лесничий Владимир Никитин, под контролем которого находится 10 тыс. гектаров леса между деревнями Бараки и Богданцево, трудится в лесной отрасли уже 44 года. За свою долгую карьеру он совершил множество подвигов, увы, оставшихся незаметными для большинства владимирцев. Владимир Михайлович занимался лесозаготовкой и лесовосстановлением, перекрывал своей машиной дорогу грузовикам «чёрных дровосеков», неоднократно спасал наш лес от пожаров и помогал найти «потеряшек», которые за поиском грибов и ягод не замечали, как забредали в чащобы.Ничуть не меньше заслуг и у другого работающего ветерана -Виктора Тимакова. Тандем опыта, полученного за долгие годы работы, и фантастической трудоспособности приносит свои плоды - в этом году Виктора Александровича признали лучшим государственным лесным инспектором нашей области. Искренняя любовь, которую он испытывает к лесу, выражается и в том, что его Радужное участковое лесничество - одно из самых красивых и ухоженных.Преемственность поколенийНо даже у нынешних ветеранов были свои учителя...- Мы никогда не забываем про наших ветеранов, которые в силу возраста уже отошли от дел. Всегда стараемся им всячески помогать - бывает, кому-то нужно привести дров или выделить машину для поездки в город. Всё, что можем, сделаем, и наши ветераны об этом знают. Мы благодарны этим людям, ведь они внесли неоценимый вклад в развитие лесной отрасли региона, - говорит Галина Крикунова.Множество славных имён навсегда вписано в историю «Владимирского лесхоза» и его преемника - «Владимирского лесничества». Среди них можно выделить Михаила Прокофьева, которого неоднократно награждали государственными знаками отличия. Его коллеги, для которых он когда-то был учителем и примером для подражания, вспоминают, что его участок всегда был в образцово-показательном состоянии. Любые лесонарушения на подконтрольной территории он пресекал на корню. Сотрудники «Владимирского лесничества» уверены, что Михаил Иванович и сейчас бы нёс службу в любимых лесах, однако в почтенном 86-летнем возрасте - не положено.Ничуть не меньше нынешних лесничих вдохновляет трудовой путь директора «Владимирского лесхоза», заслуженного лесовода Российской Федерации Валентины Араловой. Она зарекомендовала себя как великолепный управленец и организатор, под её руководством коллектив лесхоза успешно выполнял задания по рациональному воспроизводству, охране и защите леса.Огромный вклад в развитие регионального лесного хозяйства внёс и Александр Николаевич Шароваров, также руководивший «Владимирским лесничеством». Его славный трудовой путь на протяжении 46 лет был неразрывно связан с любимой профессией, которой он овладел в совершенстве. За трудовые заслуги в 2004 году Александра Николаевича удостоили почётного звания «Заслуженный лесовод РФ».- Наш ветеран Николай Зорин, в свою очередь, доказывает, что бывших лесничих не бывает, - рассказывают во «Владимирском лесничестве». - Он по-прежнему следит за состоянием лесов, помогает находить заблудившихся людей. Например, как-то зимой из деревни ушла девочка, потерялась. Он лично встал на лыжи и по следам, уже поздно вечером, нашёл ребёнка.Символично, что владимирские лесничие помнят не только о ветеранах, но и о подрастающем поколении. Они активно привлекают волонтёров для участия в акциях по озеленению территорий и сбору мусора. Особое внимание уделяют работе с юными «друзьями леса». В школьных лесничествах для детей проводят лекции, учат их бережному отношению к природе. Занятия не проходят даром. Ребята участвуют в региональных и федеральных конкурсах юных лесоводов, занимают призовые места.Профилактическая работа с населением приносит свои плоды. Как известно, почти 99% лесных пожаров возникают по вине человека. Бескультурные «шашлычники», разводящие костры в неположенных местах, курильщики, которым недосуг затушить сигаретный «бычок»... Благодаря лекциям в учебных заведениях и лесопосадочным акциям, объединяющим сотни волонтёров, в народе быстрее приживается культура пребывания на природе. Возможно, из-за этого и пожаров становится меньше.- Этот год был очень засушливый. Однако на территории «Владимирского лесничества» зафиксировали всего 3 пожара. В области очень хорошо отлажена система мониторинга огненной опасности. Один раз возгорание заметили с самолёта и 2 раза отреагировали благодаря данным, полученным из системы видеомониторинга. К счастью, лес сильно не пострадал, -говорит главный лесничий Владимирского лесничества Сергей Гусенков.