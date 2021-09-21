В 2583 многоквартирных домах областной столицы теплоснабжение уже налажено.
К 21 сентября во Владимире отопление дали в 2583 многоквартирных домах областной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Управляющие и теплоснабжающие компании завершают работы по подаче теплоснабжения в оставшихся 56-ти домах», - добавили в горадминистрации.
Напомним, в случае нарушения сроков включения отопления жильцы могут обратиться в свою «управляшку», а также в диспетчерскую «Т Плюс» по номеру 53-22-20. В городском управлении ЖКХ открыта горячая линия. Жаловаться можно сюда: 53-26-30, но исключительно с 08.30 до 17.00.
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