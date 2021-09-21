Стоимость работ составит 25 млн рублей.

Мэрия Владимира ищет подрядчиков на благоустройство 14 придомовых территорий на дополнительные средства. Об этом на заседании комитета по жизнеобеспечению рассказал заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Дмитрий Еропов.При этом Дмитрий Еропов напомнил, стоимость работ составит 25 млн рублей.«Дворы заасфальтируют по следующим адресам: улица Грибоедова, 3; Лермонтова, 38; Жуковского, 8 «А»; Михалькова, 5; Балакирева, 53; Верхняя Дуброва, 29; Северная, 15 «А» и 45 «А», Зеленая, 60; Добросельская, 185 «А», Лакина, 133; Фатьянова, 27; Безыменского, 10 «Б»; Каманина, 28 и №9 Полины Осипенко, 9», - уточнил Еропов.Ремонт планируется провести в течение сентября-октября. На объектах будут проведены работы по замене проезжей части и тротуара, установка лавочек и урн.Всего в 2021 году в областной столице должны отремонтировать 45 дворов. Работы завершены на 31 объекте. На эти цели выделено 130,22 млн рублей.