Во Владимире на матч элитного раунда Кубка России по футболу между «Торпедо» и «Уралом» попадут 500 зрителей. Игра состоится 23 сентября в 18:00. «Продажа билетов начнётся 21 сентября во дворце ..

Во Владимире на матч элитного раунда Кубка России по футболу между «Торпедо» и «Уралом» попадут 500 зрителей. Игра состоится 23 сентября в 18:00.«Продажа билетов начнётся 21 сентября во дворце спорта «Лидер». Количество мест ограничено в связи с антиковидными требованиями Роспотребнадзора. На трибуны смогут пройти 500 человек, с учётом представителей РФС, ФНЛ и ФНЛ-2 и журналистов», - рассказали в пресс-службе владимирской команды.На стадион будут пускать только по QR-кодам или справке об отсутствии ковида.В первой встрече группового этапа из-за ошибки судьи чёрно-белые упустили ничью с «Камазом» в самой концовке матча.Добавим, что «Урал» в понедельник скатал безголевую ничью с одним из лидеров РПЛ «Локомотивом».