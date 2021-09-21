ДТП произошло у поворота на Семязино.

Вечером 20 сентября на трассе М-7 во Владимире легковушка насмерть сбила пешехода. Погибшим оказался мужчина 50-60 лет.Как уточнили в УМВД по Владимирской области, около 19:35 на девятом километре федеральной трассы, на повороте к аэропорту Семязино, в результате ДТП погиб мужчина.По предварительной информации, 37-летний водитель «Хёндай Элантра» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте аварии.По факту случившегося проводится проверка. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.