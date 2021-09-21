Схема движения изменится с 9 октября.

С 9 октября на 298 километре трассы М-7 изменится схема движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».На регулируемом перекрестке возле Болымотихи будут запрещены левые повороты и пересечение федеральной трассы. По оси дороги установят металлические барьерные ограждения. В работе светофора остаётся фаза «по требованию».«Развернуться можно через развязку на 300 километре или на перекрёстке на 295 километре», - уточняют дорожники.Напомним, что новая развязка на 300 километре построена в месте пересечения с региональной автомагистралью, которая связывает Вязники с железнодорожной станцией. Движение пущено над М-7 «Волга» по 76-метровому четырёхполосному путепроводу.Теперь этот участок проезжей части способен пропускать свыше 60 тысяч машин в сутки по федеральной трассе и более 15 тысяч по региональной.