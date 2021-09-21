Конкурс прошли 25 идей, представленных администрациями городов и районов.

Города и районы Владимирской области получат 31,5 млн рублей на развитие туризма. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Для выделения средств муниципалитеты представили проекты новых маршрутов. Конкурс прошли 25 идей, представленных администрациями Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома, Суздаля, Вязниковского, Собинского, Киржачского, Гороховецкого, Камешковского, Селивановского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.Как рассказали в Белом доме, комиссии особенно приглянулся проект «Съезжая слобода» в Гороховецком районе, задумка по реконструкции исторического лазерного тира как части музея «Ковров – город оружейной славы», «Дневник путешествия по Владимирской области», придуманный в Муроме.«Стоит отметить и планы Селивановского района по созданию рекреационного кластера, а также маршрут «По Суворовским местам» в Собинке», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.