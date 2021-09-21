План прививочной кампании – вакцинация 679 тысяч жителей региона.

Во Владимирской области 1 сентября от гриппа привились 13025 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.План прививочной кампании – вакцинация 679 тысяч жителей региона. Все желающие могут бесплатно получить препарат в поликлинике по месту жительства. В гипермаркете «Глобус» с10:00 до 14:00, кроме воскресенья, открыт мобильный пункт иммунизации.«Область получила 365 тысяч доз противогриппозных вакцин «Флю-М», «Совигрипп», «Ультрикс квадри», - уточнили в департаменте здравоохранения.Наиболее оптимальными месяцами для вакцинации считаются сентябрь-ноябрь. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета до начала эпидемии.