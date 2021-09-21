21.09.2021

2021-09-21 17:35:04

Во Владимирской области районные больницы пополняются новыми кадрами

Как преодолеть кадровый голод районной медицины? Вязниковская больница в этом году пригласила уже семь новых специалистов по программам "Земский фельдшер" и "Земский доктор". Подробности у Веры Куликовой.



В должности главного врача Вязниковской районной больницы Светлана Викторовна полтора года. Приехала из Нижегородской области. Работала там начмедом в ЦРБ. Стаж в медицине больше двух десятков лет. Начинала, ещё учась в девятом классе - с санитарки.



Светлана Максимова, главный врач Вязниковской районной больницы:



- Это было предложение. Я приехала также по программе "Привлечение специалистов". Привлекло то, что, наверное... Учреждение досталось не из самых лучших. Это, наверное, своего рода вызов себе! Смогу ли я?!



Хозяйство новому главному врачу досталось непростое! Здания старые. Одно из них еще дореволюционной постройки. И самое главное - нехватка специалистов! Чтобы решить эту проблему, Вязниковская районная больница стала активно участвовать в федеральном проекте "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Начали со стратегически важного отделения реанимации.



Светлана Максимова, главный врач Вязниковской районной больницы:



- Когда я сюда пришла, здесь было одно физическое лицо – врач-реаниматолог, который, конечно, не мог круглосуточно все время находиться. Мы вернули кадры, которые до этого уволились. Пришел сюда врач, который до этого здесь работал, и двоих мы привлекли из Нижегородской области.



Сейчас реанимационная служба работает круглосуточно, и врач-реаниматолог есть всегда. Еще больнице требовались онкологи, кардиологи и невропатологи. В этом году привлекли семь человек по программам "Земский фельдшер" и "Земский доктор". С единовременными выплатами от пятисот тысяч рублей до полутора миллионов. Невролог Юлия Шалунова одна из тех, кто приехала в Вязники по приглашению.



Юлия Шалунова, врач-невролог Вязниковской районной больницы:



- После 6 курса я хотела продолжать учиться, хотела стать неврологом. Ну, и обзванивала множество больниц, искала, кто мне может дать целевое направление. И вязниковская больница единственная, кто дал мне это направление.



Молодой специалист - выпускница Рязанской медицинской академии. Это первая ее осень в должности врача. Пациентов много - из-за перепадов давления сейчас обостряются хронические заболевания. В том числе цереброваскулярные болезни и остеохондрозы.



Юлия Шалунова, врач-невролог Вязниковской районной больницы:



- Самое первое, что мне тут бросилось в глаза! Мне бы очень хотелось заиметь аппарат РКТ здесь. Это было бы великолепно! И с ЭКГ в городе тоже проблема.



Аппарат появится уже в этом году. Над этим вопросом работают, сообщила главный врач. В этом году завершили капремонт поликлиники. На очереди капремонт одного из зданий больницы. Там разместятся отделения кардиологии и неврологии. Еще одной победой вязниковских медиков можно назвать открытие сентябре в Вязниках гемодиализного центра с шестью современными аппаратами "искусственная почка". Он создан в рамках государственно-частного партнерства. Для пациентов лечение бесплатное по полису ОМС.



Вера Куликова , Семен Карпов. «Вести-Владимир».