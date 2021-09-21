Ситуация с коронавирусом в Московской области пока не вызывает серьезного беспокойства несмотря на рост числа госпитализаций. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей ..

Ситуация с коронавирусом в Московской области пока не вызывает серьезного беспокойства несмотря на рост числа госпитализаций. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Воробьев подтвердил, но в регионе люди все чаще попадают в больницы с COVID-19, но учащение таких случаев пока не стремительное. Тем не менее, губернатор признал, что на областную систему здравоохранения ложится дополнительная нагрузка, сообщают "".