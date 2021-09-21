Музыка во время операций во многом помогает хирургом. Об этом журналистам рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников. Мясников пояснил, что зачастую хирургические операции ..

Музыка во время операций во многом помогает хирургом. Об этом журналистам рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.Мясников пояснил, что зачастую хирургические операции связаны с сильным напряжением, особенно если речь идет о процедурах длительностью в несколько часов. Поэтому у многих медиков есть привычка включать музыкальные композиции: это позволяет им, с одной стороны – расслабиться, с другой – сконцентрироваться на работе, сообщает телеканал "".