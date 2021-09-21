Замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов прокомментировал слитый в Сеть документ Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором говорится о маневрах по войне в Донбассе.

Замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов прокомментировал "слитый" в Сеть документ Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором говорится о маневрах по войне в Донбассе.Хакерская группа "Берегини" атаковала серверы ВСУ и обнаружила закрытый "План наращивания обстановки" учений Украины и НАТО "Объединенные усилия – 2021". В документе перечислены вводные, на которые должны реагировать украинские военные во время маневров по войне в Донбассе.Например, штурмовики должны подготовиться к окружению "незаконных вооруженных формирований", взлетам боевых самолетов из Таганрога, которые якобы будут обрушивать на них смертоносный огонь. Также во время учений планируют взрывы мостов, разливы цистерн с аммиаков и прочее.Даниил Безсонов обратил внимание на иную частью попавшего в Сеть документа ВСУ. Замминистра информации ДНР заметил, что для командования украинских военных ключевыми вводными, которые могут сильно повлиять на ход боевых действий, являются жители подконтрольных Украине территорий и личный состав Вооруженных Сил.Безсонов также отметил, что, согласно сценарию предстоящих боевых действий в Донбассе, органы госвласти и местного самоуправлению не будут иметь возможность управлять ситуацией. На закон Владимира Зеленского "Об основах национального сопротивления" наплюют из-за боязни вооружить гражданское население.В планах у украинских силовиков – создание лагерей для тех, кто будет бесконтрольно и массово бежать подальше от боевых действий. По словам замминистра информации ДНР, людей используют в качестве живого щита и информационного повода для привлечения внимания международной общественности."Украинская пропаганда будет активно использовать находящихся во временных лагерях граждан для инициирования переговоров и прекращения боевых действий", – Безсонов в своем телеграм-канале.Также он заметил, что командование Вооруженных Сил Украины не верит в боевой дух своих бойцов. В сценарии учений – неповиновение, дезертирство и саботаж. Это касается всех, включая начальников штабов и командиров батальонов.