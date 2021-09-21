Политолог Владимир Корнилов прокомментировал недавнюю статью британского таблоида.

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал недавнюю статью британского таблоида.На днях The Sun опубликовал статью с заголовком "Владимира Путина обвинили в резком росте цен на газ, полки супермаркетов в Великобритании стали пустыми". Автор текста уточнил, что принадлежащий российскому правительству "Газпром" преднамеренно провоцирует подорожание газа в Европе. Это, в свою очередь, привело к нехваткедвуокиси углерода, который используется при производстве продуктов питания."Газпром" обвинили 40 депутатов Европарламента. Они обратились к Европейской комиссии с просьбой провести расследование. Депутаты уверены, что РФ оказывает давление на Европу, чтобы как можно быстрее получить согласие на запуск газопровода "Северный поток – 2". Они также привели доказательства: якобы "Газпром" сокращает добычу и отказывается прокачивать газ по существующим трубопроводам.На статью отреагировал политолог Владимир Корнилов. Он лишь высмеял новость британского СМИ. По его мнению, европейским политикам удобно обвинять российского лидера и Россию в целом во всех бедах. "И часовню им тоже Путин развалил!", – саркастически эксперт в своем телеграм-канале.Напомним, в сентябре завершилось строительство "Северного потока – 2". После этого в Европе, действительно, значительно выросли цены на газ. Сейчас – выше 900 долларов за тысячу кубометров.