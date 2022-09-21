Мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о дополнительной поддержке добровольцев и их семей. Также столица продолжает работу по восстановлению Донецка и Луганска, сообщил градоначальник в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о дополнительной поддержке добровольцев и их семей. Также столица продолжает работу по восстановлению Донецка и Луганска, сообщил градоначальник в своем блоге.Собянин отметил, что в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Созданы батальоны "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова"."Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента", – подчеркнул мэр.Собянин поддержал решение главы государства о частичной мобилизации. Оно вынужденное, но своевременное и необходимое, заявил градоначальник. Он выразил надежду, что по результатам референдума Донецк и Луганск станут частью России.Накануне Собянин , что при при ММЦ "Сахарово" в Москве появится центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев. Необходимую инфраструктуру развернут в ближайшее время.Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства РФ. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и бюрократических преград.Президент России Владимир Путин в экстренном обращении 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Она коснется только военнослужащих запаса.