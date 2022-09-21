В новом выпуске YouTube-шоу Ваша Наташа вместе с дизайнером мебельной студии Наталья Подольская поделилась важными нюансами для обустройства детской комнаты

В новом выпуске YouTube-шоу "Ваша Наташа" вместе с дизайнером мебельной студии Наталья Подольская поделилась важными нюансами для обустройства детской комнатыДетская комната — первое личное пространства ребенка. Нюансы обустройства необходимо учитывать, чтобы ребенок рос гармонично.Внешний вид комнаты влияет на психическое и физическое состояние малыша. Об этом поговорили Наталья Подольская и дизайнер мебельной студии.Пять главныхсоветов по обустройству детской для малыша от года до шести лет:1. Учитывайтетраекторию движения ребенка. Дети очень импульсивны, при плохой координации ихдвижения слишком резкие. Мебель нужно расставлять с учетом этих особенностей.2. Обязательноследить за безопасностью, сообщает Наталья Подольская. Например, выбирать мебель без острых углов.3. Нестоит выбирать встроенную мебель. По мере взросления ребенка ни раз придетсяпереставить или поменять предметы.4. Комнатадолжна расти вместе с ребенком. Это необходимо для творческого развития —ребенок должен видеть разную картинку вокруг себя.5. Выбирайтерабочий стол в соответствии с возрастом. Дошкольнику будет неудобно пользоватьсястолом для подростка.Наталья Подольская предоставила очень ценную информацию. Добавим, что приобустройстве комнаты следует учитывать и правила пожарной безопасности. Пожары вжилых домах — нередкое явление. Так, на днях в Свердловской области двое,мужчина и женщина, погибли в огне частного дома. Об этом сообщает информационноеагентство . Девятилетний ребенок сильно пострадал,получив ожоги 50% тела.