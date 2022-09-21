Тепловая инспекция Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» перед началом осенне-зимнего периода проверила более 2113 домов. Акты технической готовности системы теплопотребления получили ..

Тепловая инспекция Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» перед началом осенне-зимнего периода проверила более 2113 домов. Акты технической готовности системы теплопотребления получили 2110 многоквартирных домов (МКД) - почти 99% жилого фонда. В отличие от МКД, только 42% организации и предприятий выполнили необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону.Напомним, согласно постановлениям администрации города Владимира, отопительный сезон в областном центре для объектов социальной сферы начался 12 сентября, подключение жилого фонда продлится с 20 по 24 сентября.Для того чтобы получить паспорта готовности к отопительному сезону управляющим домами, бюджетным и коммерческим организациям нужно было наладить работу узлов учета, автоматических регуляторов, провести гидравлические испытания и промывку внутренних систем отопления, восстановить тепловую изоляцию и ряд других мероприятий. Также важно, чтобы долги и текущие начисления за поставленный ресурс были оплачены. Данные об управляющих организациях и компаниях, которые не выполнили своевременную подготовку к зиме, направлены в надзорные органы и администрацию города для дальнейшей проверки.«Жильцам многоквартирных домов важно понимать, что надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения во многом зависит от работы управляющей организации. Наша компания обеспечивает доставку тепла до границы многоквартирного дома или здания. Принять ресурс и качественно распределить его по квартирам, офисам и другим помещениям – задача УК и ТСЖ», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.В случае возникновения вопросов, связанных с подачей тепловой энергии, рекомендуем обращаться в диспетчерские управляющих компаний или по телефону тепловой справочной службы: (4922) 77-34-26.