Первый турнир и первая победа. Новая юниорская хоккейная команда Владимирской области Русичи...

Первый турнир и первая победа. Новая юниорская хоккейная команда Владимирской области "Русичи" успешно вошла в сезон. В первенстве ЦФО Юниорской лиги в Смоленске они обыграли хозяев льда с разгромным счетом 12:1.Губернатор Александр Авдеев лично встретился с ребятами, поздравил их с удачным стартом сезона и пожелал дальнейшего успеха. Впереди "Русичей" ждут еще 19 игр. Кстати, команда была создана в августе этого года, в ее составе 16-17-летние спортсмены. На поддержку участия в турнире Департамент спорта направил почти три миллиона рублей. Александр Авдеев пообещал, что также постарается помочь с закупкой клюшек и шайб.