Из подшефного Владимирской области города Докучаевска Донецкой Народной Республики во Владимир...

Из подшефного Владимирской области города Докучаевска Донецкой Народной Республики во Владимир вернулась очередная группа работавших там строителей и медицинских работников. Сегодня с ними встретился губернатор Александр Авдеев. В течение двух месяцев наши земляки оказывали помощь жителям города.Михаил Суханов, главный врач городской больницы №2 г. Владимира:– Поступали и местное население, гражданское, которое попадало, к сожалению, под обстрелы. И просто банальные заболевания имело - аппендицит и перфоративные язвы. В общем-то любые. Плюс, это военнослужащие советской армии, которые попадали так или иначе к нам с передовой и народная милиция.Сегодня жители Донбасса как никогда нуждаются в поддержке со стороны России. Наши врачи, несмотря на отсутствие в медучреждениях ДНР современного медицинского оборудования, оказывают людям всю возможную помощь. Строители и инженеры из тридцать третьего региона готовят к зимнему периоду социально значимые объекты. Восстанавливают энергоснабжение. Ремонтируют школы, больницы, а также жилые дома.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:– Сейчас туда выехала сменная бригада. Они также продолжат там свою вахту такую, по сути дела, прифронтовую. Потому что, если еще в июле в Докучаевске было тихо, то сейчас мы видим, к сожалению, что вооружение, западное вооружение, которое поступило на вооружении ВСУ, добивает до Докучаевска.