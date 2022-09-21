Сегодня губернатор региона Александр Авдеев встретится со владимирскими медиками и строителями,...

Сегодня губернатор региона Александр Авдеев встретится со владимирскими медиками и строителями, вернувшимися из ДНР.Напомню, в подшефный Владимирской области город Докучаевск уехали 12 медработников. Медики на протяжении нескольких месяцев спасали раненых защитников Донбасса и местных жителей в Докучаевской больнице, которая на время стала военным госпиталем.Владимирские строители помогали восстанавливать пострадавшую от украинских обстрелов инфраструктуру города.