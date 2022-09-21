Два месяца владимирцы помогали подшефному Докучаевску наладить быт.

Из ДНР во Владимирскую область вернулись медики и строители, которые два месяца помогали подшефному Докучаевску наладить быт.Владимирские специалисты вспоминают о командировке со смешанными чувствами. Они трудились на износ и в опасных условиях близости прифронтовой линии.«Мы столкнулись с огромным количеством раненых и заболевших: бойцы, пострадавшие от обстрелов мирное население, другие пациенты. Мы постоянно на телефоне, часть нашей бригады и сегодня там. Сейчас Докучаевск получает поддержку в виде медикаментов и оборудования. Необходима наша помощь в передаче знаний и навыков работы с современной медтехникой», - рассказал главный врач Городской больницы №2 города Владимира Михаил Суханов.Строители занимались восстановлением инфраструктуры детских домов и школ, а также других зданий. Девять человек из бригады остались в Докучаевске.Губернатор Александр Авдеев вручил благодарственные письма администрации Михаилу Суханову, Татьяне Дзус, Максиму Русакову и Алексею Андрееву. Благодарственными письмами мэрии Докучаевска отмечены Дмитрий Смирнов, Сергей Тимкин, Марат Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений Радченко.Добавим, что с июня 2022 года 33-й регион отправил в ДНР 160 тонн гуманитарных грузов.