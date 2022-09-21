Для получения выплаты заявление подаётся в отдел соцзащиты по месту жительства.

В 2022 году во Владимирской области адресную помощь по соцконтракту получили 1227 человек. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в 2022 году увеличены единовременные выплаты на предпринимательство – с 250 до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – со 100 до 200 тысяч рублей.В текущем году власти выдали владимирцам 184 млн рублей. Они потрачены на поиск работы, развитие бизнеса, ведение подсобного хозяйства и стабилизацию финансового положения после трудной жизненной ситуации. Для получения выплаты заявление подаётся в отдел соцзащиты по месту жительства.