Цифровая платформа проекта обновлена на 50%.

Вот уже третий год ведущий в России профориентационный проект «Билет в бу-дущее» помогает школьникам Владимирской области выбрать путь в жизни, найти профессию, которая не только будет кормить, но и, возможно, определит дальней-шую жизнь человека в будущем. Приоритеты профориентации в России сегодня закреплены Президентом РФ на государственном уровне. Федеральным оператором проекта является Фонд Гуманитарных Проектов.В этом году «Билет в будущее», реализуемый в раках нацпроекта«Образование», значительно расширил линейку форматов, которые станут доступны миллионам школьников, родителей и педагогов. В их числе, как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя форматы. Онисоставляют единую систему, аналогов которой по масштабам и эффективности вРоссии нет. Путь ребенка в «Билет в будущее» начинается с цифрового тестирования на базе платформы bvbinfo.ru. Далее школьники в течение года проходят через «При-мерочные профессии», профессиональные пробы на базах СПО и «Фестиваля про-фессий» с участием работодателей.проекта обновлена на 50%, - появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. Система тестирования стала еще эффективнее - теперь ребенок оценивает свои сильные стороны и потенциал для развития в самом начале и личностные особенности при повторном тестировании после знакомства с профессиями. «Конструктор будущего», в личном кабинетепедагога, открывает новые возможности для проведения урока профориентации, опираясь на индивидуальные показатели как отдельных детей, так целого класса. Первый профориентационный сериал в России будет презентован уже в сентябре и познакомит школьников с вдохновляющим опытом людей-символов профессий со всей России.В новом сезоне проекта более 9 000 школьников Владимирской области примут участие в проекте «Билет в будущее». Практические мероприятия для учащихся пройдут на 19 площадках региона, где они познакомятся с 40 компетенциями.