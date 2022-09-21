В Коврове прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего...

В Коврове прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города, не обеспечившего инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям.Бывший глава города Коврова обвиняется в халатности.Установлено, что администрацией города Коврова в период с 21.03.2016 по 27.05.2020, а также с 06.11.2020 по 29.03.2021 бесплатно в общую долевую собственность предоставлены земельные участки 37 многодетным семьям с неподведенными к ним инженерными коммуникациями (сетями водоотведения, водо- и газоснабжения) и дорогами.Указанные нарушения препятствуют использовать земельные участки для комфортного проживания.Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. 22.06.2022 в качестве обвиняемого по уголовному делу привлечен бывший глава города Коврова, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей которым допущены нарушения.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Ковровский городской суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pixabay.com