Происшествие произошло на станции Нерудная.

Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагонов в Судогодском районе. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.Происшествие произошло на станции Нерудная. По предварительной информации, 20 сентября около 22 часов при маневрировании на путях необщего пользования, эксплуатируемых компанией «Граффит». При подаче щебня под разгрузку произошёл сход четырех вагонов.Опрокидывания не произошло, пострадавших нет. Задержек в движении поездов не допущено. Обстоятельства ЧП устанавливаются.При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.