Уголовное дело направят в Ковровский городской суд для рассмотрения.

В Коврове утверждено обвинительное заключение против бывшего мэра Юрия Морозова. Он обвиняется в халатности при обеспечении инфраструктурой земельных участков для многодетных.По версии следствия, с 2016 по 2020 годы администрация бесплатно передала 37 многодетным семьям земельные участки. При этом территория оказалась не обеспечена сетями водоотведения, газоснабжения, водопроводом и дорогами.Ковровская прокуратура провела проверку, в ходе которой вышеуказанные факты подтвердились. Правоохранители завели дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.В качестве обвиняемого 22 июня 2022 года привлечён экс-глава города оружейников.«Нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения чиновником своих обязанностей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направят в Ковровский городской суд для рассмотрения.