Журналистка и патриот России Дарья Дугина погибла в результате покушения. Как полагает бизнесмен Евгений Пригожин, она заслуживает того, чтобы в ее честь была названа улица в Петербурге.

Журналистка и патриот России Дарья Дугина погибла в результате покушения. Как полагает бизнесмен Евгений Пригожин, она заслуживает того, чтобы в ее честь была названа улица в Петербурге.Соответствующее обращение предприниматель в ЗакС Северной столицы. Пригожин уверен: деятельность, которую вела журналистка, заслуживает подобных мер."Я считаю, что заслуги Д.А. Дугиной, награжденной Орденом Мужества, ничуть не ниже награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а имя человека – истинного патриота России, который сражался за ее интересы – должно быть увековечено в нашем городе", – отметил предприниматель.Однако в законе не предусмотрено подобное положение. Проблема заключается в звании Дугиной. Если человека наградили Орденом Мужества, по закону его могут увековечить в названии улицы только спустя 20 лет после смерти. По мнению Пригожина, необходимо пересмотреть существующие нормы."Поэтому прошу Вас проработать вопрос и инициировать внесение изменений в Правила для последующего присвоения имени Д.А. Дугиной одной из улиц в Санкт-Петербурге», – обратился к властям Пригожин.Напомним, Дарья Дугина вела научную и просветительскую деятельность, а также отстаивала интересы России.