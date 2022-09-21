В минувшие выходные музей-заповедник «Александровская слобода» стал главным героем телепроекта канала «Культура».

В минувшие выходные музей-заповедник «Александровская слобода» стал главным героем телепроекта канала «Культура». Съемочная группа два дня трудилась в музее над серией из цикла документальных фильмов «Провинциальные музеи России», который успешно реализуется с 1999 года. Кстати, в 2009 г. за эту работу автор и художественный руководитель Алла Сурикова была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области культуры.Фильмы цикла показывают и повторяют на телеканалах «Культура», «Рен-ТВ», «ОТР» и т.д. В каждой серии зрителя знакомят с особенностями и достопримечательностями музеев, а кроме того, авторы стараются рассказать об их современной культурной и общественной деятельности.В «музее Ивана Грозного» вызвали интерес и были отсняты практически все экспозиции, в качестве ведущих задействовали самых разных специалистов «Слободы». Съемочный процесс получился непростым, истина по традиции «рождалась в споре». Это и неудивительно, ведь противоречивая личность первого русского царя уже на протяжении пяти столетий имеет сторонников и противников, до сих пор порождая массу легенд и обрастая все новыми подробностями, как правило спорными.Выпуск фильма об «Александровской слободе» планируется в эфир уже нынешней осенью.