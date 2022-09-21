Россия воюет с коллективным Западом, поскольку западное командование руководит военной операцией из...
Россия воюет с коллективным Западом, поскольку западное командование руководит военной операцией из Киева. С такими словами министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к россиянам.
"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом", – сказал Шойгу. Его выступление транслировал телеканал "Россия 24".
По словам Шойгу, на стороне Украины воюют более одной тысячи иностранных наемников. Кроме того, более 70 военных и 200 гражданских агентов Запада работают на то, чтобы разведывать местоположение российских военных группировок.
Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны.
"Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", – добавил Сергей Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он подписал указ о частичной мобилизации.