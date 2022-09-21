Россия воюет с коллективным Западом, поскольку западное командование руководит военной операцией из...

Россия воюет с коллективным Западом, поскольку западное командование руководит военной операцией из Киева. С такими словами министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к россиянам."Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом", – сказал Шойгу. Его выступление транслировал телеканал "Россия 24".По словам Шойгу, на стороне Украины воюют более одной тысячи иностранных наемников. Кроме того, более 70 военных и 200 гражданских агентов Запада работают на то, чтобы разведывать местоположение российских военных группировок.Украинские военные все чаще используют западное оружие для ударов по гражданскому населению, заявил министр обороны."Бьют по больницам и по местам массового скопления людей", – добавил Сергей Шойгу.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он подписал указ о частичной мобилизации.