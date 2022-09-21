Городской парк общественного транспорта может пополниться еще одним троллейбусом и автобусом. Как сообщается на сайте мэрии, в среду истек срок подачи заявок по закупке дополнительного

Городской парк общественного транспорта может пополниться еще одним троллейбусом и автобусом. Как сообщается на сайте мэрии, в среду истек срок подачи заявок по закупке дополнительного транспорта. Поставить троллейбус начальной стоимостью чуть больше 22 миллионов рублей готовы сразу два участника конкурса. Это компании из Вологды и Уфы. Автобус – среднего класса, начальной стоимостью 6,8 миллиона рублей.