Погибших и пострадавших нет. На место выезжали две пожарных машины и 5 человек личного состава.

Во Владимирской области на трассе «Владимир - Юрьев-Польский» загорелся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.На 47-м км автодороги потушен пожар автомобиля. Его площадь составила два квадратных метра. Сгорела кабина.«Перехода огня на грузовой отсек не допущено. Погибших и пострадавших нет. На место выезжали две пожарных машины и 5 человек личного состава», - резюмировала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мишенко.