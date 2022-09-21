Сегодня около 11 часов поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 47-м километре...

Сегодня около 11 часов поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 47-м километре автодороги Владимир – Юрьев-Польский у села Федоровское.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение в кабине автомобиля "КамАз". В результате пожара сгорел двигатель на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.