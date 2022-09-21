21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник христиане...

21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.Праздник христиане начали отмечать с V века, а первые изображения Богородицы появились в X-XI веках.Традиционно крестьяне в этот день благодарили Матерь Божью за урожайный год и просили о помощи в будущем. С молитвами к ней обращались семьи, которые не могли завести детей. Также праздник со временем оброс множеством поверий.Так как это важный праздник, то христиане весь день должны отдыхать. Запрещается заниматься любым физическим трудом. Также лучше перенести все дела на другие дни, но если не получается, то сначала нужно помолиться, попросить прощения, и только потом идти их выполнять.Кроме того, в этот день нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, также не разрешается собирать урожай.Еще важно помнить, что праздник приходится на время поста, а значит, нельзя употреблять также мясную пищу. И не стоит забывать, что этот день нужно встречать с хорошими мыслями. Ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, и обсуждать других людей.Богородица считается покровительницей всех женщин, у нее часто просят здоровья для продолжения рода и много детей. И православные верят, что если порадовать Марию в ее праздник, то она точно поможет.В старые годы существовал обычай угощения новобрачными своей родни, почему 8 сентября называлось ещё «Поднесеньев день». К новобрачным сходились все родные и знакомые. Таких гостей позыватый приглашал: «Навестить молодых, посмотреть на их житьё-бытье и поучить их уму-разуму». После сытного обеда молодая хозяйка показывала в доме все своё хозяйство. Гости, по обыкновению, должны были хвалить и учить уму-разуму. Хозяин водил гостей на двор, показывал им в амбарах жито, в сараях летнюю и зимнюю упряжь, а в саду угощал пивом из бочонка.Осенины. Рождество Богородицы. Богáч. Праздник урожая. В народе — Малая Пречистая.Осенины — вторая встреча осени. Пасекин день. Убирают пчёл, собирают лук. День луковой слезинки. Земля стремится к белым утренникам. «Всякому лету аминь (конец)». «Бабье лето тишь вспугнуло».Осенины встречают у воды. В этот день рано утром женщины выходят к берегам рек, озёр и прудов встречать матушку Осенину с овсяным хлебом. Старшая женщина стоит с хлебом, а молодые вокруг неё поют песни. После чего разламывают хлеб на куски по числу народа и кормят им домашний скот.Приметы в этот день:· На улице задул сильный ветер – зимой будет мало снега;· Небо окутано тучами – зима будет холодной;· Ранним утром трава покрыта росой – начнется заморозки;· Птицы летают высоко – тепло продлиться до зимы;· Пернатые летают практически над землей – скоро будет морозно.Фото: pxfuel.com/ru/