Помещения оснастят урнами, кабинками и всем необходимым.

Во Владимирской области откроют четыре участка для проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил Владимирский избирком.Голосование пройдёт с 23 по 27 сентября. Члены Облизбиркома помогут комиссиям с перечисленных территорий организовать УИКи на владимирской земле. Помещения оснастят урнами, кабинками, сейф-пакетами, ящиками для голосования и всем необходимым. В планах также запустить «горячую линию» для информирования граждан.Напомним, что в области сейчас проживает более трёх тысяч переселенцев из Донбасса и Украины.