Певица Нюша сохранила семейные отношения после измены мужа.

Певица Нюша сохранила семейные отношения после измены мужа.Известная российская певица Нюша не так давно шокироваласвоих поклонников сенсационным заявлением. Звезда отечественной эстрадыпризнала, что простила супругу измену. Более того, она родила для Игоря Сивовавторого малыша. Поступок исполнительницы удивил многих россиян.За нее даже взялся психолог. Эксперт постаралась объяснитьпоступок популярной певицы. По мнению специалиста, измена – это еще не поводрушить семью. Елена Русинова уверена, что развод не требуется, если супругилюбят друг друга и хотят оставаться вместе дальше.Психолог подчеркнула, что, как правило, в основе изменылежит возникшее между мужем и женой недопонимание. В этом случае один изсупругов вполне может начать искать контакты на стороне.Причем, по мнению эксперта, речь идет не только о физическойлюбви, но и о психологической поддержке. Не исключено, что Нюша и ее супругпережили аналогичную историю."Например, один из партнеров потерял доверие к другому.Или же у него стали возникать определенные страхи, и он не может большераскрыться и поведать, что происходит с ним", – предположила ЕленаРусинова.Возможно, Нюша сделала правильный выбор. Психолог уверена,что измена – это перейти на новый путь развития отношений. По ее словам, еслипартнеры смогут найти проблему вместе, значит, и брак удастся сохранить. Об этом сообщает .