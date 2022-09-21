Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели сложную беседу.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели сложную беседу.Популярные российские исполнители Владимир Пресняков иНаталья Подольская начали встречаться еще 17 лет назад, из них более десяти летони счастливо живут в браке. Звездная семья сегодня воспитывает двух сыновей:Артемия и Ивана. Долгое время казалось, что у музыкантов сложился идеальныйбрак, однако сегодня кажется, что не все так однозначно.Семена сомнения посеял сам глава семейства. Артист сделалсенсационное признание, свидетелем которого стала не только его супруга, но ивсе поклонники. Он решился раскрыть правду в эфире ютуб-шоу, ведущей которогоявляется сама Наталья Подольская.Владимир Пресняков заявил жене, что имел половую связь сдамой легкого поведения. Возникло ли у выпускницы "Фабрики звезд"отвращение или желание подать на развод, сказать очень трудно. Однако секс с проституткойу ее супруга состоялся еще до того, как пара встретилась.Музыкант подчеркнул, что половую жизнь он начал в 14 лет идля первого опыта выбрал "доступную" женщину. По словам певца, вовремя секса с дамы слетел парик, из-за чего сложилось впечатление, что ей"сто лет".Так или иначе, Наталья Подольская сохранила лицо, она веласебя довольно сдержано и продолжала задавать вопросы. Владимир Пресняков такжепризнался, что не занимался с сыном Никитой Пресняковым вопросами полового воспитания.