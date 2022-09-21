Состоялись похороны Елизаветы II. На церемонии жены внуков покойной приковали всеобщее внимание.
Состоялись похороны Елизаветы II. На церемонии жены внуков покойной приковали всеобщее внимание.
Давно всем известно, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нет никакой дружбы. Их вовсе не сблизил тот факт, что их мужья являются родными братьями. Напротив, члены королевской семьи стали разобщены в том числе из-за переезда принца Гарри с супругой за океан. А на похоронах общественность заметила соперничество между женами внуков Елизаветы II.
Все дело в образах, в которых предстали новоиспеченная принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская. Кэтрин появилась на церемонии в элегантном костюме. Она дополнила образ шляпкой и роскошными драгоценностями. Маркл едва ли не повторила внешний вид Миддтон, но затмить ее не смогла.
Говорят, Кэтрин выбрала дорогой, величественный, но в то же время сдержанный образ, чтобы поставить на место язвительную Маркл, которая дала понять журналистам, что от нее стоит наконец отстать и поискать грязное белье в доме Уильяма и Кейт. Якобы там происходит немыслимое.
"" напоминает, что прощание с Елизаветой II состоялось в понедельник, 19 сентября. Помимо членов королевской семьи, на церемонии присутствовали политики мирового уровня, а также дипломаты и общественные деятели.