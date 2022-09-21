Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины...

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели профилактический рейд на дорогах района.От управления автомобилями полицейские отстранили 9 водителей, имевших признаки алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.А в отношении восьми граждан составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) в отношении одного водителя составлен административный материал невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.За время проведения мероприятий проверено более 350 единиц автотранспорта. В итоге полицейские совместно с добровольными помощниками выявили свыше 120 нарушений ПДД.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.