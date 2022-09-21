В регионе резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен на 116%,...

В регионе резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен на 116%, причем во всех возрастных категориях.Вероятными причинами в региональном управлении Роспотребнадзора называют старт учебного года и низкую температуру в сентябре. Так за прошедшую неделю за медпомощью обратились свыше 14 с половиной тысяч человек, из них шесть с половиной тысяч - дети. Специалисты напоминают: самым эффективным методом профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация. И прививочная компания уже стартовала, поставить защиту против гриппа, а также ковида можно в поликлинике по месту жительства и в дополнительных пунктах иммунизации.