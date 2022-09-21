21 сентября 2022 года православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее о празднике и о том, что нельзя делать в этот день, – в материале Дни.ру.

21 сентября 2022 года православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее о празднике и о том, что нельзя делать в этот день, – в материале "Дни.ру".В церковных песнопениях о Рождестве Пресвятой Богородицы говорится как об особенном празднике. По преданию, однажды жившей в Назарете праведнице Анне явился ангел и сообщил, что у нее родится дочь Мария. Она и ее супруг Иоаким считали себя бездетными.С Рождества Пресвятой Богородицы, которое отмечают 21 сентября, начинается череда из 12 двунадесятых великих праздников в новом церковном году, который наступил неделю назад.ТрадицииУтром 21 сентября проводятся Литургии, молятся о всем, что касается семей. Например, верующие просят Богородицу о защите детей, о беременности, воссоединении семей и улучшении отношений между родственниками и любящими. В этот день обычно читают три богородичные молитвы и Величание Богородице.Что нельзя делать 21 сентябряПоскольку праздник выпадает в 2022 году на среду, в этот день, помимо алкоголя, не рекомендуется употреблять молочную и мясную пищу. Также не стоит заниматься уборкой или делами на огороде. Предки в этот праздник не использовали ножницы, ножи и иглы. А еще стоит воздержаться от общения на повышенных тонах, перестать ругаться.ПриметыЕсли в этот праздник нет росы или дует сильные ветер, значит, грядет малоснежная зима. Опустившийся утром туман предупреждает о дождливой осени. Солнечная погода 21 сентября – вся осень будет теплая.