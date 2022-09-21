Глава Минобороны Сергей Шойгу: будут призваны в общей сложности 300 тыс. человек — около 1%...

Глава Минобороны Сергей Шойгу: будут призваны в общей сложности 300 тыс. человек — около 1% мобилизационного ресурса.Мобилизация коснется отслуживших в армии, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Студентов и срочников она не затронет.Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, сообщает ТАСС.Ранее Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ.Главы регионов РФ должны обеспечить призыв граждан по частичной мобилизации в таком объеме и в такие сроки, которые определяются Минобороны для каждой территории.Дополнительно закреплять в законе гарантии мобилизуемым не требуется, они получат те же права, что и контрактники, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Фото https://www.pxfuel.com/