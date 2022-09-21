Ольга Орлова получила поддержку от коллег по эстраде.

Ольга Орлова получила поддержку от коллег по эстраде.Популярная российская певица Ольга Орлова ведет довольноактивный и открытый образ жизни, периодически делясь с фанатами лучшимимоментами. Недавно она удивила поклонников новым фото в социальных сетях.Экс-солистка блестящих выложила снимок с постаревшейматерью. Из подписи к фото стало понятно, что женщине исполнилось 75 лет, однакоее лицо сияло и излучало позитив. Кстати, расфуфыренная звезда отечественной эстрады и сама сияла от макияжа. Она сопроводила публикациюкрасивыми словами.Она поздравила маму с юбилеем и обратила внимание на еевнешний вид. К слову, женщина была одета в шикарное платье цвета аквамарин,которое очень точно подчеркивало ее фигуру."Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама училадругому), но невозможно не восхищаться", – написала Ольга Орлова.Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" такжеподчеркнула, что любит свою маму, дополнив трогательный текст смайликами ввиде сердечек. Ее поддержали коллеги по цеху.В комментариях певица Валерия также поздравила мать ОльгиОрловой с праздником, отметив ее красоту. Без участия не осталась и АннаСеменович. Поздравления также передал стилист Влад Лисовец."С Юбилеем прекрасную Маму!" – написала певицаЗара.Ольга Орлова получила поздравления в адрес матери и отпростых поклонников. Многие восхитились красотой юбилярши. Некоторыекомментаторы предположили, что женщине максимум 50 лет.